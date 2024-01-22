Пригожин живий? Буданов заявив про відсутність доказів смерті ватажка "Вагнера"

Буданов нагадав, що попри зникнення Пригожина "Вагнер" функціонує

Немає жодних доказів того, що керівник російського терористичного угруповання "ПВК Вагнера" Євген Пригожин справді загинув. Не можна стопроцентно стверджувати, що він живий, або що він помер, оскільки є тільки заяви російського уряду.

Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю Financial Times. Буданов нагадав, що "Вагнер" вербує найманців й далі, навіть після "зникнення" путінського кухаря з обрію.

"Щодо Пригожина, я б не поспішав з висновками. Я не кажу, що він не мертвий або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий", – сказав керівник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня 2023 року у Тверській області росії зазнав аварії бізнес-джет Embraer Legacy, на борту якого повинен був перебувати Євген Пригожин, а також інші близькі до нього особи.

Пізніше російська влада заявила, що на борту літака було десять осіб, всі вони загинули. Серед них нібито були Євген Пригожин, засновник "Вагнера" Дмитро Уткін, низка наближених до Пригожина польових командирів "Вагнера" та пілоти. Офіційною версією вказали нібито вибух на борту попри численні свідотцтва очевидців про те, що літак збили.

Вже у грудні американське видання The Wall Street Journal випустила розслідування, у якому заявило, що Пригожина було вбито. А відповідальним за його ліквідацію був директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.