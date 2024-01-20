Україна кардинально змінює тактику війни: на Заході назвали причини

Україна робить ставку на партизанські удари

Через проблеми з постачанням озброєння та переходу до позиційних боїв на фронті Україна була змушена змінити тактику ведення війни.

Таку думку висловив оглядач BILD Юліан Рьопке, який нагадав, що українські військові протистоять російському тиску вже 23 місяці.

За його словами, ЗСУ змогли звільнити близько половини всіх захоплених росіянами територій, проте останні великі успіхи були ще у 2022 році, а в результаті контрнаступу 2023 року істотних територіальних змін не відбулося.

Водночас він зазначає, що росіяни, своєю чергою, змогли з осені 2023 року взяти під свій контроль Мар’їнку, де до початку вторгнення проживало 10 тисяч осіб. І хоча просування росіян обходиться їм втратами від трьох до п’яти тисяч людей на місяць, вони продовжують наступати.

"Україна ж після майже двох років війни виявилася притиснутою до стінки. Зобов’язання щодо надання допомоги з боку Заходу скоротилися майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. На цей час підтримки з боку США, головного спонсора України, немає взагалі. Тому українській армії доводиться змінювати свою тактику", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рьопке зазначає, що українці змогли переобладнати західні артилерійські снаряди у свої безпілотники-камікадзе, а замість звільнення окупованих територій більше покладаються на партизанські рейди своїх спеціальних підрозділів.

Крім того, оглядач зазначив, що Україна також перейшла від знищення виключно військових цілей до виведення з ладу інфраструктурних об’єктів, які обслуговують як цивільне населення, так і військову машину Росії.

Як повідомлялося раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що літній контрнаступ ЗСУ був успішним, попри те, що на Заході багато хто оцінює його як провальне.