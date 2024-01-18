Друга за день тривога по всій Україні: подробиці

В Україні ракетна небезпека

Сьогодні, 18 січня, в Україні вже вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога пов’язана із ракетною небезпекою. Справа в тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Зліт МіГ-31 з аеродрому Моздок", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше 18 січня в Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу. З чим вона була пов’язана, ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.