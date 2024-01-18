Вторая за день тревога по всей Украине: подробности

В Украине ракетная опасность

Сегодня, 18 января, в Украине уже второй раз за день объявили масштабную воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают об опасности.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, тревога связана с ракетной опасностью. Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Взлет МиГ-31 с аэродрома Моздок", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что ранее 18 января в Украине уже объявляли масштабную воздушную тревогу. С чем она была связана вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.