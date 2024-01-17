"Це питання справедливості": Зеленський озвучив два варіанти для українців-чоловіків

"В Україні не можна просто дихати повітрям"

Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі торкнувся теми мобілізації. Зокрема, того, чому нашій країні не вистачає людей.

Так, коментуючи потребу ЗСУ у новобранцях, Зеленський пояснив позицію щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. За його словами, є два варіанти, і це "питання справедливості".

"Це не якесь складне питання. Це питання справедливості. Це не питання до жінок, чоловіків не мобілізаційного віку чи дітей. Вони вільні. Це питання закону та справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку згідно з українським законом — ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати. Ти будеш працювати", — сказав Зеленський і додав "в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. І тому ти: працюєш чи воюєш. І це факт. Тому що заробітна плата одного військового – це податки шести-восьми чоловік".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Європарламенті закликали допомогти Україні повернути чоловіків з-за кордону.