"Не всі мають однакову позицію": в ОП оцінили результати саміту в Давосі, в Кремлі вже відреагували

У нас ще багато роботи попереду, але всі ми на одній хвилі, наголосив Єрмак

Зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів країн з української Формули миру в Давосі (Швейцарія) зібрала понад 80 держав та міжнародних організацій. Обговорювалися п’ять пунктів Формули та відбулися дві спеціальні сесії, присвячені продовольчій безпеці та гуманітарним аспектам війни.

За підсумками було ухвалено прес-комюніке співголов зустрічі. Як нагадав глава Офісу президента Андрій Єрмак, під час попередніх консультацій на Мальті було обговорено перші п’ять пунктів Формули світу. У Давосі презентували ще п’ять пунктів Формули: щодо виведення російських військ та припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічної безпеки, запобігання ескалації та повторення війни, а також питання підтвердження закінчення війни.

Він додав, що відбулися відкриті та конструктивні переговори, під час яких детально обговорювалися ключові принципи досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та всього світу. Він має ґрунтуватися лише на Статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права.

"Буде не зовсім правдою, якщо я скажу, що абсолютно всі мають однакову позицію. І це добре, тому що, як ви знаєте, унікальність Формули світу полягає у поєднанні різних позицій та підходів. Але ми надзвичайно об’єднані навколо основних принципів, що ґрунтуються на міжнародному. праві та норми Статуту ООН… У нас ще багато роботи попереду, але всі ми на одній хвилі. І це дуже надихає", – зазначив Єрмак.

У спільному прес-комюніке за підсумками зустрічі наголошується, що безпека України є невід’ємною частиною світової та регіональної безпеки. Тому війна проти України є одним із головних дестабілізуючих факторів безпеки у світі.

"Завданням світової спільноти є не лише завершення війни, а й подолання наслідків усіх криз, які були народжені нею по всьому світу", — йдеться в комюніке.

Своєю чергою у Кремлі поспішили заявити, що ця зустріч не матиме жодних результатів, оскільки на ній не було Росії.

"Це просто розмова заради розмови… Без нашої участі будь-які дискусії позбавлені будь-яких перспектив на будь-який результат", — сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Зазначимо, 15 січня до Давосу прибув президент України Володимир Зеленський. Він анонсував, що зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

"Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співробітництво з гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відновлення України. У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС та НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євро. також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", — зазначив глава держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за даними Bloomberg, радники з національної безпеки завершили саміт у Давосі без чіткого плану встановлення миру в Україні. Не всі делегації висловили однозначну підтримку, були й ті, хто згадав про "турботи РФ", які, на їхню думку, варто брати до уваги.