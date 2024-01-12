У Путіна збудилися: Медведєв пригрозив Великій Британії війною

Назвав британців "нахабними", а також "одвічними ворогами"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив війною Великій Британії, якщо вони розмістять в Україні військовий контингент. Приводом для цього, за його словами, стане розміщення британських військових в Україні.

Про це пишуть РосЗМІ. Заява Медведєва прозвучала під час візиту прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в Київ.

Заступник голови Радбезу РФ натякнув, що не завадив би удар по британській делегації касетними боєприпасами.Традиційно, додавши, що від цієї зброї постраждали жителі Бєлгорода.

"Як би поставилася західна громадськість до того, що британська делегація потрапила в центрі Києва під обстріл касетними боєприпасами, як це сталося з мирними жителями нашого Бєлгорода?" – заявляє він.

У своєму повідомленні заступник голови Радбезу РФ, назвав британців "нахабними", а також "одвічними ворогами" й пригрозив Великій Британії війною: "Розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни нашій країні".

Нагадаємо, нещодавно від колишнього посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, прозвучала резонансна заява про те, що солдатам армії країн НАТО доведеться особисто брати участь у війні з Росією. Але союзники можуть відправити свої війська в Україну лише за "катастрофічного розвитку ситуації на фронті".

Слова Медведєва, сказані під час візиту британського прем'єра до Києва, очевидно означають, що Росія серйозно ставиться до заяв, подібних до слів Пристайка.

Нагадаємо, що в п'ятницю 12 січня Зеленський та Сунак підписали історичну угоду щодо безпеки. Цей договір діятиме до вступу України до НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що в Білому домі оцінили терміновість допомоги Україні. Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу Вашингтоні.