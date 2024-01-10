Відкладати не можна: Кулеба розповів, чого чекає від засідання ради Україна-НАТО

Є питання, яке треба вирішити у найкоротші терміни

Україна сподівається, що під час засідання ради Україна-НАТО 10 січня союзники оперативно нададуть допомогу із засобами ППО для відбиття чергових ракетних ударів росіян.

Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба у коментарі Politico, Україна очікує, що Захід прискорить процес ухвалення важливих рішень щодо зміцнення протиповітряного захисту.

Це, за його словами, стосується як постачання нових систем ППО, так і снарядів до вже наявних в арсеналі ЗСУ.

"Забезпечення регулярного постачання ракет для "Петріотів", IRIS-T, NASAMS та інших систем є головним пріоритетом, який має бути завершений сьогодні, а не завтра", — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що якщо українська ППО надійно захищатиме небо від обстрілів, то це значно знизить ризики того, що якась російська ракета та БПЛА випадково впаде на території країни НАТО.

"Нашим союзникам є сенс мобілізувати всі доступні сили для посилення протиповітряної оборони України прямо зараз", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО засудили масовані атаки по Україні, які російські окупанти здійснили за останній тиждень. Там пообіцяли, що й надалі підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть її обороноздатність.