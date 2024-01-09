"Політика очікування не спрацює": глава британського МЗС "обламав" очікування Путіна

Коаліція має можливість наростити промислове виробництво

Західні союзники разом із Великою Британією готові надавати військову допомогу Україні протягом багатьох років. Тому політика вичікування, на яку робить ставку Володимир Путін, не спрацює.

Про це міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив під час свого виступу у комітеті із зовнішньої політики країни. Він наголосив на готовності підтримувати Україну і назвав те, що відбувається, "головним викликом покоління".

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"Разом з нашими союзниками ми хочемо гранично ясно показати Путіну, що його політика вичікування з нами не спрацює. Ми готові підтримувати Україну протягом 2024, 2025, 2026 років, готові надавати їм цю підтримку, оскільки йдеться про головний для нашого покоління виклик", — сказав Кемерон.

Міністр наголосив, що необхідно наростити промислове виробництво озброєння. Це дуже важливо, щоб постачати Україні потрібну зброю. Тим більше, що коаліція має для цього ресурси.

"Я не хочу вдаватися в деталі щодо кількості [призначених для передачі Україні] снарядів та іншого, але спільний ВВП країн нашої коаліції у 25 разів більший за російський, тому для нас не повинно бути неможливим істотно наростити промислове виробництво", ― заявив Кемерон.

Зазначимо, що Велика Британія є одним із головних союзників України. У цій країні проводять навчання для українських захисників, а після масованого ракетного обстрілу 29 грудня Міноборони Сполученого королівства заявило про відправлення зенітних ракет для систем протиповітряної оборони (ППО) британського виробництва.

Інший важливий союзник — США — не може відправити допомогу на суму у понад 60 млрд доларів, адже Сенат 8 січня не зміг затвердити це рішення. Річ у тому, що військова допомога для України розглядається разом зі зміцненням захисту кордону з Мексикою. Голосувати окремо з цих питань сенатори не можуть.

Раніше "Телеграф" писав, що молодший сержант ЗСУ у відставці Юрій Гудименко заявив про необхідність нарощувати власний оборонний потенціал. Тоді Україна не настільки залежатиме від партнерів.