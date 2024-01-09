Україна повинна розвивати свій оборонний потенціал, щоб не залежати тільки від партнерів — Гудименко

Україна стоїть перед викликом максимально затяжної війни, і це вимагає не лише відваги, а й стратегічного підходу до готовності протистояти ворогу тривалий період. Державі потрібно змінювати підходи до забезпечення війська та працювати над удосконаленням власного оборонно-промислового комплексу.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Сейчас".

"Нам потрібно готуватися до максимально затяжної війни. Я не буду прогнозувати, бо я історик, а не таролог. Але потрібно готуватися, адже збройна агресія РФ в першу чергу — це наша проблема, а потім вже всього цивілізованого світу. Втім, війна прийшла на нашу землю. Вона тут, з нами. І ми маємо робити все, щоб битися навіть самостійно. А щоб битися з найбільшою країною світу, нам потрібно бути максимально незалежними у всьому. Незалежність — це не тільки те, що ми маємо свій прапор, а й те, що ми маємо зброю, щоб цей прапор захистити. Цим ми також повинні займатися", — коментує Юрій Гудименко.

За словами ветерана, в Україні необхідно налагодити якісний процес власного виробництва озброєння та матеріально-технічного забезпечення, а не тільки сподіватися на допомогу від союзників.

"Оборонно-промисловий комплекс ніколи не стоїть на місці та розвивається під час війни. Наше завдання полягає в двох площинах. Перше — постійний розвиток нових технологій, бо саме це дає нам перевагу над росіянами. FPV-дрони — чудовий приклад. Кожен крок відставання від росіян може коштувати нам дорого. Насправді Україна достатньо інноваційна країна, щоб сподіватися на перевагу в цьому аспекті. Друге — в нас є банальні розхідники, але далеко не все з них покривається коштом українського виробництва. Це стосується турнікетів, мін, патронів, корпусів для мін. Перед нами важка задача: розвивати виробництво всього, тобто від тканини і турнікетів до високоточних снарядів. Допомога від Америки та інших союзників може припинятися, може збільшуватися. Ми маємо бути готові, що в якийсь момент вона впаде до нуля. Якщо цього не станеться — чудово, бо в нас буде більше озброєння. Якщо так станеться — ми будемо готові", — підкреслив Юрій Гудименко.