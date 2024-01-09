"Политика выжидания не сработает": глава британского МИДа "обломал" ожидания Путина

У коалиции есть возможность нарастить промышленное производство

Западные союзники вместе с Великобританией готовы оказывать военную помощь Украине на протяжении многих лет. Поэтому политика выжидания, на которую делает ставку Владимир Путин, не сработает.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил во время своего выступления в комитете по внешней политике страны. Он подчеркнул готовность поддерживать Украину и назвал происходящее "главным вызовом поколения".

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"Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове", ― сказал Кэмерон.

Министр подчеркнул, что необходимо нарастить промышленное производство вооружения. Это крайне важно, чтобы поставлять Украине нужное оружие. Тем более что у коалиции есть для этого ресурсы.

"Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества [предназначенных для передачи Украине] снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство", ― заявил Кэмерон.

Отметим, что Великобритания является одним из главных союзников Украины. В этой стране проводятся обучения для украинских защитников, а после массированного ракетного обстрела 29 декабря Минобороны Соединенного королевства заявило об отправке зенитных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) британского производства.

Другой важный союзник ― США ― не может отправить помощь на сумму более 60 млрд долларов, ведь Сенат 8 января не смог утвердить это решение. Все дело в том, что военная помощь для Украины рассматривается вместе с укреплением защиты границы с Мексикой. Голосовать отдельно по этим вопросам сенаторы не могут.

Ранее "Телеграф" писал, что младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко заявил о необходимости наращивать собственный оборонный потенциал. Тогда Украина не будет настолько зависеть от партнеров.