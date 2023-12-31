ISW: Українські безпілотники вразили в Росії велику кількість мішеней

Україна запустила у два рази більше безпілотників, ніж змогли збити росіяни

Українські безпілотники, які запустили Збройні сили по Росії 30 грудня, судячи з усього, уразили на російській території велику кількість мішеней. Про це свідчить величезна різниця у цифрах випущених та збитих БПЛА – росіяни заявили, що перехопили 32 безпілотники, тоді як українська сторона сказала про запуск понад 70 одиниць.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 грудня. Аналітики відзначають, що понад 70 українських безпілотників атакували російську військову інфраструктуру та оборонні об'єкти біля Москви, Тули, Твері, Брянська та Бєлгорода.

Українські джерела заявили, що це відповідь на масштабну російську атаку по Україні 29 грудня. Росіяни, своєю чергою, заявили про перехоплення 32 українських безпілотників у Брянській, Орловській, Курській і Московській областях.

Аналітики кажуть, що така розбіжність свідчить, що понад половина українських БПЛА могла досягти цілі. Верифіковані та геолоковані кадри показують вибух у Брянську, який може бути результатом удару по заводу "Кремінь Ел" – це другий в Росії виробник мікроелектроніка, 90% продукції якого йде на виробництво військової техніки, в тому числі ракет.

Окрім того, російські терористи заявили про збиття 12 ракет РСЗВ, нібито запущених Україною, над Бєлгородською областю та кількох ракет РСЗВ над безпосередньо Бєлгородом. Робота російського ППО призвела до численних жертв у місті серед цивільних громадян – українські джерела сказали, що усі удари України були спрямовані безпосередньо на військову інфраструктуру.

Як раніше писав "Телеграф", російський Бєлгород у другій половині дня 30 грудня піддався потужному обстрілу. Станом на вечір 30 грудня щонайменше 20 росіян вважалося за загиблих, понад 120 – за поранених.

Росія звинуватила в обстрілі Україну, заявивши, що стріляли нібито "касетними ракетами" РСЗВ "Вільха" (українська розробка не має такого боєзапасу) та з чеських РСЗВ "Вампір" ("Вампір", чеська модернізація БМ-21 "Град", стріляє на 20 км, тоді як від кордону до Бєлгорода – 35 км). Але міністерство оборони РФ пробалакалося, заявивши, що вибухи у Бєлгороді були спричинені падінням частин збитих українських ракет. Тобто масштабні жертви та руйнування у російському місті – справа рук російської ж ППО.

Після вибухів у Бєлгороді 30 грудня Росія запросила засідання ООН, заявивши, що в організації атаки нібито винні "консультанти зі США та Великої Британії". При цьому російське МЗС також наполягало на тому, щоб у зустрічі брала участь Чехія – але остання відверто "послала" росіян.