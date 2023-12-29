Пообіцяв обійняти та зігріти: Лукашенко цинічно прийняв у Білорусі вивезених з України дітей

Невідомо, скільки українських дітей привезли в країну

В умовах повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто відвідав організовану урядом зустріч з незаконно депортованими дітьми.

Правитель Білорусі пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти та зробити їхнє дитинство щасливішим". Про це повідомляє АР.

Окрім цього, на зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією територій України, Лукашенко відкрито кидав виклик міжнародному обуренню через причетність Білорусі до депортації російською владою українських дітей.

Депортація дітей

Білоруські чиновники не повідомляють, скільки українських дітей привезли в країну. Але за підрахунками Єльського університету виявлено, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих російськими військами.

Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

Раніше "Телеграф" з'ясував, що робить Україна для повернення депортованих, та хто може стати посередником у цій важливій справі.

Станом на грудень 2023 депортовано — 19 546 осіб, але це тільки офіційно. Неофіційно, як кажуть і українські чиновники, і волонтери, таких дітей набагато більше.