Блокпости і полювання на диверсантів: як бізнес реагує на активність спецслужб та військових в Києві та області

Здебільшого мережі не готуються до якихось надзвичайних пригод, зберігаючи стриманий оптимізм

Якихось надзвичайних підготовчих заходів до контрдиверсійних і безпекових планів військових і правоохоронців перед (і під час) новорічних свят великі торговельні мережі на Київщині не вживають. Як відомо, у четвер, 28 грудня, голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко анонсував незвичні маневри на території всієї області.

"З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюємо контрдиверсійні та безпекові заходи в області. Рішення ухвалили на раді оборони Київщини, бо розуміємо, що ворог під час новорічних свят може вдаватися до нових провокацій", — повідомив він, уточнивши, що ця справа проводитиметься за участю СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114-ї окремої бригади тероборони зі збільшенням кількості блокпостів по всій області та з ретельною перевіркою місць найбільшого скупчення людей: торговельних центрів, супермаркетів, вокзалів, медзакладів.

Представники бізнесу з розумінням реагують на потреби і завдання військових, але все ж оминають тему зменшення кількості покупців-чоловіків.

У ТРЦ Lavina Mall спокійно сприйняли новину від керівництва ОВА. Так, черговий адміністратор центру повідомив "Телеграфу", що заклад працює у звичному режимі і "особливо не готується".

— Нас не попереджають, що це за заходи будуть і у якому форматі. Але приходьте, — сказав адміністратор і уточнив, що мережа не планує відмовлятися від закриття закладів ТРЦ під час оголошення повітряної тривоги.

— Якихось додаткових заходів з нашого боку вживатися в принципі не планувалось. Наші магазині як працювали, так і будуть працювати. Не думаю, що ці контртерористичні заходи якось вплинуть на діяльність магазинів мережі, — розказав "Телеграфу" начальник управління з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

Зараз ми ж не можемо говорити, як воно буде реалізовуватися на практиці стосовно пересувних блокпостів, перевірок чоловіків і таке інше. Магазини працювали, працюють і будуть це робити у штатному режимі, як зазвичай. Окремі якісь дії і підготовка з нашого боку, наскільки мені відомо, не вживаються. Водночас військові ж нас і не попереджають, на яких саме локаціях (за якими адресами) і як вони будуть проводити ці контрдиверсійні та безпекові заходи, — додав представник АТБ.

У відомому будівельному гіпермаркеті неофіційно нашому виданню відреагували на плани військових і спецслужб дещо філософськи:

— Чесно не знаємо, що тут зараз коментувати. Пропонуємо по факту по завершенні цих заходів. Побачимо, що буде 6 січня.

Майже так само відреагували в ще одній відомій продуктовій мережі.

— Зараз нема про що говорити. Ми ж займаємося продажем продуктів, а не пошуком "диверсантів". А передбачити, зменшиться кількість відвідувачів чи збільшиться, неможливо. Треба аналізувати та підбивати підсумки вже по завершенні цих безпекових заходів. Традиційно зараз йде підвищений трафік людей у зв'язку зі святами, але чи зменшиться він через "маневри", сподіваємося, що ні.

Як повідомлялось, напередодні у Києві військова адміністрація ввела додаткові пересувні блокпости на дорогах і збільшила кількість перевірок автотранспорту.

Також "Телеграф" писав, що в Україні вкотре продовжили дію загальної мобілізації, через що багато громадян і далі отримуватимуть повістки від військкоматів. Більше того, у Раді розробили новий законопроєкт, який має посилити цей процес.