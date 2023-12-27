"Мають право": у військовій адміністрації цікаво прокоментували роздачу повісток на блокпостах у Києві

Представники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність

В столиці з 25 по 28 грудня розгорнули тимчасові блокпости. В мережі писали, що там працюють представники ТЦК. У Київській військовій адміністрації спростували інформацію.

Спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов заявив, що йому нічого невідомо про роздачу повісток. Свій коментар він дав в ефірі "Радіо Свобода".

"Представники ТЦК не виконують функції безпеки. Тому за детальною інформацією щодо місця та кількості можливо вручених повісток просимо звертатися до районних ТЦК. Але представники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва у дозволений законодавством спосіб", — заявив він.

Зазначимо, що за інформацією пресслужби КМВА, на тимчасових блокпостах йдуть навчання з безпеки та роздача повісток там не запланована, "але ніхто не завадить представникам ТЦК та СП бути присутнім на такому блокпості".

Раніше "Телеграф" писав, як діяти громадянам на блокпосту і що можуть вимагати військові. Юрист пояснив нюанси дії законодавства в умовах воєнного стану.