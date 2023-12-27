"Имеют право": в военной администрации интересно прокомментировали раздачу повесток на блокпостах в Киеве

Представители ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность

В столице с 25 по 28 декабря развернули временные блокпосты. Но повесток не раздают. В Киевской военной администрации опровергли информацию.

Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Радио Свобода". По его словам, ему неизвестно о раздаче повесток на блокпостах.

"Представители ТЦК не выполняют функции безопасности. Поэтому за детальной информацией о месте и количестве возможно врученных повесток просим обращаться в районные ТЦК. Но представители ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории города Киева разрешенным законодательством способом", — заявил он.

Отметим, что по информации пресс-службы КМВА, на временных блокпостах идет обучение по безопасности и раздача повесток там не запланирована, "но никто не помешает представителям ТЦК и СП присутствовать на таком блокпосте".

Ранее Телеграф писал, как действовать гражданам на блокпоста и что могут требовать военные. Юрист объяснил нюансы действия законодательства в условиях военного положения.