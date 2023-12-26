Остановили на блокпосту? Топ-7 вопросов, как действовать гражданам и что могут потребовать военные

Юрист объяснил нюансы действия законодательства в условиях военного положения и общей мобилизации

В понедельник, 25 декабря, в разных районах Киева появились передвижные блокпосты с военными. В военной администрации объяснили, что это учения по безопасности, которое будет продолжаться в городе до 28 декабря и преследуют цель "обеспечения общественной безопасности".

Однако некоторые пользователи соцсетей сообщают, что на новых блокпостах представители ТЦК активно вручают повестки. Вместе с юристом Александром Золотухиным сайт "Телеграф" выяснил все правовые нюансы работы блокпостов.

Могут ли вручить повестку на блокпосту?

Это самый главный вопрос и ответ на него однозначен – могут. Несмотря на то, что, по официальной версии, развертывание блокпостов в столице — это учения, законом не установлены "особые" места для вручения повесток. Поэтому соединить "приятное с полезным" и выдать повестку во время мер безопасности будет вполне логичным и в рамках закона.

Правомерна ли остановка на блокпосту?

Чтобы вручить повестку, спешащего по своим делам гражданина сначала нужно остановить.

Здесь в действие вступает постановление Кабмина №1456, регулирующее проверку лиц во время военного положения. Настоящий документ разрешает уполномоченным лицам останавливать транспортные средства в случаях, предусмотренных и в законе "О Национальной полиции". Например, в случае нарушения ПДД или если автомобиль находится в розыске и т.д.

Но! Есть важный нюанс. Если в мирное время для остановки авто работником полиции должно быть законное основание, то в период действия военного положения уже сам факт существования блокпоста позволяет тормозить автомобили. Так как "уполномоченное лицо имеет право останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда". Так отмечено в постановлении правительства. И никаких дополнительных причин не требуется.

Итак, подытоживая: да, остановка на блокпосту правомерна.

Кто имеет право остановить на блокпосту?

Как отмечалось выше, уполномоченные лица. Кто именно? Согласно порядку, установленному Кабмином, это должностные лица, назначаемые приказом коменданта (комендант Киева и области генерал-майор Виктор Плахтий). Комендант имеет полномочия по координации действий сил ВСУ и правоохранителей. Так что по факту остановить гражданина на блокпосту может:

- Нацполиция;

- ВСУ;

- Нацгвардия;

- СБУ;

- ГПСУ;

- Тероборона (как часть ВСУ).

Кто может потребовать предъявить документы?

Те же "уполномоченные лица". Но остановка и предъявление документов — не одно и то же. Чтобы потребовать показать документы, должны быть конкретные причины.

"Не просто так к вам подошли и спросили документы, а только по определенным основаниям в постановлении правительства", — объясняет "Телеграфу" Золотухин.

Список причин исчерпывающий:

— если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица;

— если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

— если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

— если у человека есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен;

— если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

— если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

— нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Впрочем, например "достаточность оснований полагать, что лицо намерено совершить правонарушение", категория достаточно субъективная. Таким образом, де-факто документы могут требовать показать по любому поводу и не обязательно быть водителем, двигающимся через блокпост.

"Можно, например, сослаться на то, что лицо странное. Вот все едут через блокпост, а этот человек идет пешком. А почему? Возможно, он что-то отслеживает? В данном случае можно придумать 100 и одну причину, почему нужно остановить пешехода и проверить его", — подчеркивает Золотухин.

Вправе ли представители ТЦК требовать документы?

С одной стороны, сотрудники ТЦК не имеют на это полномочий (именно поэтому патрули ТЦК усиливают Нацполицией, имеющей право проверки документов). Но! Работники ТЦК как уполномоченные комендантом лица согласно нормативке правительства могут проверять документы и даже осматривать автомобили и вещи гражданина.

"Постановление Кабмина фактически предусматривает возможность представителей ВСУ (а сотрудники ТЦК являются представителями ВСУ. — Ред. ) проверять документы", — объясняет Золотухин.

Но опять же на проверку документов работников ТЦК должен уполномочить комендант.

"Именно проверять документы представители ТЦК не могут, если не было отдельного приказа коменданта. В некоторых регионах есть приказы комендантов, где они фактически разрешили представителям ТЦК проверять документы. В этом приказе должны быть вписаны лица, имеющие право осуществлять такую проверку. Но обычно, полиция проверяет документы, а затем передает данные о лице представителям ТЦК", — добавляет юрист.

А как рядовому гражданину узнать уполномочивал ли комендант конкретных работников ТЦК проверять документы? Юристы советуют спросить у них самих, но, конечно, не вступая в конфликты с вооруженными людьми.

"По сути, представители ТЦК должны предоставить документы, на основании которых они хотели бы проверить документы человека", — разъясняет Золотухин.

Если военно-учетных документов нет, повестку дадут?

В период военного положения военно-учетные документы лучше носить с собой, но что делать, когда они остались дома? Могут ли в таком случае выписать повестку повторно? В теории нет.

"Должен быть приказ начальника ТЦК, что такое-то лицо вызвано в военкомат. И это исключает выдачу повесток тем, кто уже стоит на военном учете", — говорит юрист.

А вот на практике повестка может быть.

"На практике происходит по-другому: нет документов, не можешь объяснить, когда был в военкомате и был ли вообще? Тогда вот тебе повестка — приди и покажись", — говорит Золотухин.

Как подтвердить бронь или отсрочку?

Бронирование военнообязанного или отсрочка от призыва по мобилизации отражается в его военно-учетных документах. Так что если с этими документами все в порядке, то повторно повестку не выпишут.

"Часть работников ТЦК ходят с планшетами и имеют доступ к системе "Оберег" (реестр военнообязанных. — Ред. ). Или бывает и так, что работники ТЦК на связи с сидящим в военкомате сотрудником, имеющим доступ к системы "Оберег". В таком случае, этому человеку просто сбрасывают информацию, чтобы он проверил данные о военнообязанном. И проверяя по этой системе "Оберег", представители ТЦК сразу видят имеет ли лицо бронь или отсрочку, или нет. Если сведений нет, то человеку может быть выписана повестка", — резюмировал Александр Золотухин.

Как видим, нормы законодательства детально регулируют правоотношения на блокпостах, однако в каждом частном случае выдача повестки будет зависеть от сотрудников ТЦК.