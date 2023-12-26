Зупинили на блокпосту? Топ-7 запитань, як діяти громадянам і що можуть вимагати військові

Юрист пояснив нюанси дії законодавства в умовах воєнного стану та загальної мобілізації

В понеділок, 25 грудня, в різних районах Києва з’явилися пересувні блокпости з військовими. У військовій адміністрації пояснили, що це безпекові навчання, які триватимуть у місті до 28 грудня і мають на меті "забезпечення громадської безпеки".

Однак деякі користувачі соцмереж повідомляють, що на нових блокпостах представники ТЦК активно вручають повістки. Разом із юристом Олександром Золотухіним сайт "Телеграф" з’ясував всі правові нюанси роботи таких блокпостів.

Чи можуть вручити повістку на блокпосту?

Це найголовніше запитання і відповідь на нього однозначна — можуть. Попри те, що, за офіційною версією, розгортання блокпостів в столиці — це навчання, законом не встановлено "особливих" місць для вручення повісток. Тому поєднати "приємне з корисним" і видати повістку під час безпекових заходів буде цілком логічним і в рамках закону.

Чи правомірна зупинка на блокпосту?

Щоб вручити повістку, громадянина, який квапиться у своїх справах, спершу потрібно зупинити.

Тут у дію вступає постанова Кабміну №1456, яка регулює перевірку осіб під час воєнного стану. Цей документ дозволяє уповноваженим особам зупиняти транспортні засоби у випадках, що передбачені і в законі "Про Національну поліцію". Наприклад, у разі порушення ПДР або якщо авто перебуває в розшуку тощо.

Але! Є важливий нюанс. Якщо в мирний час для зупинки авто працівником поліції має бути законна підстава, то у період дії воєнного стану вже сам факт існування блокпосту дозволяє гальмувати автівки. Бо "уповноважена особа має право зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду". Так зазначено в постанові уряду. І ніяких додаткових причин не потрібно.

Тож, підсумовуючи: так, зупинка на блокпосту правомірна.

Хто має право зупинити на блокпосту?

Як зазначалося вище — уповноважені особи. Хто саме? Згідно з порядком, встановленим Кабміном, це посадові особи, які призначаються наказом коменданта (комендант Києва та області генерал-майор Віктор Плахтій). Комендант має повноваження щодо координації дій сил ЗСУ та правоохоронців. Тож по факту зупинити громадянина на блокпосту може:

— Нацполіція;

— ЗСУ;

— Нацгвардія;

— СБУ;

— ДПСУ;

— Тероборона (як частина ЗСУ).

Хто може вимагати пред’явити документи?

Ті ж самі "уповноважені особи". Але зупинка і пред’явлення документів — не одне й те саме. Щоб вимагати показати документи мають бути конкретні причини.

"Не просто так до вас підійшли і запитали документи, а тільки з визначених підстав у постанові уряду", — пояснює "Телеграфу" Золотухін.

Перелік причин вичерпний:

— якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку;

— якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

— якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

— якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений;

— якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

— якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

— порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

Втім, наприклад "достатність підстав вважати, що особа має намір вчинити правопорушення", категорія доволі суб’єктивна. Таким чином, де-факто, документи можуть вимагати показати з будь-якого приводу і не обов’язково бути водієм, що рухається через блокпост.

"Можна, наприклад, послатися на те, що особа дивна. От всі їдуть через блокпост, а ця особа йде пішки. А чому? Можливо, вона щось відстежує? В даному випадку можна вигадати 100 і одну причину, чому треба зупинити пішохода і перевірити його", — підкреслює Золотухін.

Чи мають право представники ТЦК вимагати документи?

З одного боку, співробітники ТЦК не мають на це повноважень (саме тому патрулі ТЦК підсилюють Нацполіцією, яка має право перевірки документів). Але! Працівники ТЦК як уповноважені комендантом особи, згідно з нормативкою уряду, можуть перевіряти документи і навіть оглядати автівки і речі громадянина.

"Постанова Кабміну фактично передбачає можливість представників ЗСУ (а співробітники ТЦК є представниками ЗСУ. — Ред.) перевіряти документи", — пояснює Золотухін.

Та знову ж таки, на перевірку документів працівників ТЦК має уповноважити комендант.

"Саме перевіряти документи представники ТЦК не можуть, якщо не було окремого наказу коменданта. В деяких регіонах є накази комендантів, де вони фактично дозволили представникам ТЦК перевіряти документи. В цьому наказі мають бути вписані особи, що мають право здійснювати таку перевірку. Та, зазвичай, поліція перевіряє документи, а потім передає дані про особу представникам ТЦК", — додає юрист.

А як пересічному громадянину дізнатися чи уповноважував комендант конкретних працівників ТЦК перевіряти документи? Юристи радять запитати у них самих, але, звісно, не вступаючи у конфлікти з озброєними людьми.

"По суті, представники ТЦК мали би надати документи, на підставі яких вони хотіли б перевірити документи особи", — роз’яснює Золотухін.

Якщо військово-облікових документів нема, повістку дадуть?

У період воєнного стану військово-облікові документи краще носити з собою, але що робити, коли вони залишилися вдома? Чи можуть в такому разі виписати повістку повторно? В теорії — ні.

"Має бути наказ начальника ТЦК, що така-то особа викликана до військкомату. І це виключає видачу повісток тим, хто вже стоїть на військовому обліку", — каже юрист.

А от на практиці повістка може бути.

"На практиці відбувається по-іншому: не маєш документів, не можеш пояснити, коли був у військкоматі і чи був взагалі? Тоді ось тобі повістка — прийди і покажись", — каже юрист.

Як підтвердити бронь або відстрочку?

Бронювання військовозобов’язаного або відстрочка від призову по мобілізації відображається в його військово-облікових документах. Тож, якщо з цими документами все гаразд, то повторно повістку не випишуть.

"Частина працівників ТЦК ходять з планшетами і мають доступ до системи "Оберіг" (реєстр військовозобов’язаних. — Ред.). Або ж буває і так, що працівники ТЦК на зв’язку зі співробітником, який сидить у військкоматі і має доступ до системи "Оберіг". В такому разі, цій людині просто скидають інформацію, щоб він перевірив дані про військовозобов’язаного. І перевіряючи за цією системою "Оберіг", представники ТЦК одразу бачать чи має особа бронь чи відстрочку, або ж ні. Якщо цих відомостей немає, то людині може бути виписана повістка", — резюмував Олександр Золотухін.

Як бачимо, норми законодавства детально регулюють правовідносини на блокпостах, однак в кожному окремому випадку, видача повістки буде залежати від співробітників ТЦК.