По всій Україні оголошували повітряну тривогу: що було причиною (оновлено)

Тривога тривала менш як 20 хвилин

У середу, 27 грудня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Причиною цього був зліт російського винищувача МіГ-31К.

Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України оголосила тривогу об 11:55, а о 12:11 було повідомлено про відбій загрози.

Водночас у ПС повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні залишається. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа повітряних тривог станом на 12:14

Раніше у Повітряних силах повідомили, що МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії. Зазначалось, що існує ракетна небезпека по всій території України.

Слід зазначити, що саме цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Збити такі ракети засобам ППО дуже важко через велику швидкість.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ порахували, скільки ракет та дронів Росія застосувала для обстрілів України з початку повномасштабного вторгнення.