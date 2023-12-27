По всей Украине объявляли воздушную тревогу: что было причиной (обновлено)

Тревога длилась менее 20 минут

В среду, 27 декабря, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого был взлет российского истребителя МиГ-31К.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины объявила тревогу в 11:55, а уже в 12:11 сообщили об отбое угрозы.

В то же время в ВС сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:14

Ранее в Воздушных силах сообщили, что МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России. Отмечалось, что существует ракетная опасность на всей территории Украины.

Следует отметить, что именно этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Сбить такие ракеты средствам ПВО очень тяжело из-за большой скорости.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ посчитали, сколько ракет и дронов Россия применила для обстрелов Украины с начала полномасштабного вторжения.