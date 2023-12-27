Данілов розповів про втрати флоту РФ у війні з Україною: цифра вражає

На дно відправили величезні військові кораблі

Війна, яку Росія розпочала проти України, як і будь-яка інша немає точних прогнозів та прорахунків. Втрати окупантів значні, адже наразі вже 20% їхнього флоту було ліквідовано.

Про це в інтервʼю виданню "Голос Америки" повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Оцінюючи наступальні дії України, він наголосив, що в стані будь-якої війни ситуація складна, яка не піддається прорахункам та прогнозам.

"Якщо хтось вважає, що на війні ви можете все прорахувати, як на якомусь підприємстві, майте на увазі, що тут дуже багато різних факторів, які впливають на процеси", — зауважив Данілов.

Беззаперечно те, що Україна хотіла б мати кращу ситуацію щодо звільнення наших територій, проте паралельно з контрнаступом відбувались важливі події на Чорному морі. За словами Данілова, 20% флоту Російської Федерації вже знищено.

"Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва"", — зауважив секретар РНБО.

Також Данілов не залишив поза увагою знищення ворожого корабля "Новочеркаськ", зауваживши, що це демонструє розуміння ЗСУ важливості Криму.

"І те, що відбулося сьогодні вночі (має на увазі атаку на порт у Феодосії 26 грудня — ред.) – яскраве підтвердження, що наші військові мають розуміння питання Криму. І для нас він є вкрай важливим, як і решта наших території", — сказав він.

Питання уступити українські території Росії, як сказав Данілов, суперечить Конституції нашої держави.

"Хтось має велике бажання, щоб ми відмовлялися від наших територій. Я хочу всім пояснити, що в нас є Конституція, яка чітко закріпила території нашої країни. Вони визнані всім світом. І я не знаю таких політичних діячів, які би вважали що ми не можемо виконувати Конституцію нашої країни", — зауважив секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" писав про те, що один із засновників політичної партії "Демократична Сокира" Антон Швець розповів про плани Росії на війну в Україні та що вони означають.