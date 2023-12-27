"Демонізація" мобілізації: Умєров пояснив, чому є проблеми з набором людей до армії

Міністр каже, що хоче зробити процес максимально відкритим

Українське суспільство останнім часом почало "демонізувати" все те, що пов’язане з темою мобілізації, а щоб уникнути цього весь процес треба зробити максимально зрозумілим і відкритим для українців.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин міністр оборони Рустем Умєров, "правила гри" мають бути однаковими для всіх, у чому полягає його завдання.

"Що я хочу зробити — щоб це (мобілізація, — ред.) було зрозуміло… Головний меседж — це як можна зайти в периметр для служіння своїй нації, країні", — сказав міністр.

За його словами, він хоче законодавчо максимально чітко пояснити українцям, що на них чекає у разі, якщо їх мобілізують. Зокрема це стосується тренувань, злагодження, відпусток та закінчення служби.

При цьому глава МОУ зазначив, що тема мобілізації з боку держави не дуже добре відпрацьована і мало хто хотів її торкатися. Тому вона створила негативний імідж у суспільстві та обросла безліччю проблем.

Умєров додав, що почав спілкуватися з військовими, щоб дізнатися, чого вони хотіли б досягти цим процесом. Тепер він хоче, щоб плани з мобілізації на 2024 рік були зрозумілими і суспільству.

Крім того, він зазначив, що цей процес в Україні має проводитись за єдиними правилами для всіх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації. Наприклад, документ передбачає посилення покарання для ухилянтів, відправлення електронних повісток, скорочення категорій чоловіків, яким належить відстрочка та інше.