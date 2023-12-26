Список стає меншим: кого не зможуть мобілізувати до ЗСУ за новим законопроєктом

Що зміниться після ухвалення нового законопроекту про мобілізацію

В Україні хочуть змінити порядок мобілізації, а згідно з новим законопроєктом планується зменшити кількість категорій, які не підлягають заклику до лав ЗСУ.

Як йдеться у тексті законопроєкту №10378, документом хочуть прибрати пункт про обмежену придатність військовозобов’язаних, скасувати відстрочку для отримувачів другої вищої освіти, а також знизити нижню планку мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Однак, попри те, що список військовозобов’язаних, які мають відстрочку від мобілізації дещо скоротився, у ньому все ще залишається багато категорій українців.

До них належать особи, які:

були заброньовані держорганами та підприємствами;

мають інвалідність І чи II групи , або непридатні згідно з висновком військово-лікарської комісії;

, або непридатні згідно з висновком військово-лікарської комісії; виховують трьох та більше неповнолітніх дітей;

виховують неповнолітню дитину поодинці;

виховують дитину з інвалідністю І чи II групи;

виховують дитину з тяжким захворюванням (список недуг буде у законі);

опікуються повнолітня особа з інвалідністю І чи II групи;

є членами сім’ї, де є непрацездатна особа з інвалідністю;

мають чоловіка, який проходить службу в Силах оборони, а також дитину до 18 років;

перебувають у декреті (жінки) терміном до 3 років;

обіймають посаду народного депутата або є іншими чиновниками (список у законі);

є студентами та докторантами, але не у разі якщо вони здобувають другу вищу освіту того ж рівня або нижче вже наявного;

працюють педагогами на повній ставці;

мають загиблого або зниклого родича, який проходив службу в Силах оборони;

є військовослужбовцями, яких звільнили у запас;

є військовослужбовцями, які повернулися із полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації.