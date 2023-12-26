Список стає меншим: кого не зможуть мобілізувати до ЗСУ за новим законопроєктом
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Що зміниться після ухвалення нового законопроекту про мобілізацію
В Україні хочуть змінити порядок мобілізації, а згідно з новим законопроєктом планується зменшити кількість категорій, які не підлягають заклику до лав ЗСУ.
Як йдеться у тексті законопроєкту №10378, документом хочуть прибрати пункт про обмежену придатність військовозобов’язаних, скасувати відстрочку для отримувачів другої вищої освіти, а також знизити нижню планку мобілізаційного віку з 27 до 25 років.
Однак, попри те, що список військовозобов’язаних, які мають відстрочку від мобілізації дещо скоротився, у ньому все ще залишається багато категорій українців.
До них належать особи, які:
- були заброньовані держорганами та підприємствами;
- мають інвалідність І чи II групи, або непридатні згідно з висновком військово-лікарської комісії;
- виховують трьох та більше неповнолітніх дітей;
- виховують неповнолітню дитину поодинці;
- виховують дитину з інвалідністю І чи II групи;
- виховують дитину з тяжким захворюванням (список недуг буде у законі);
- опікуються повнолітня особа з інвалідністю І чи II групи;
- є членами сім’ї, де є непрацездатна особа з інвалідністю;
- мають чоловіка, який проходить службу в Силах оборони, а також дитину до 18 років;
- перебувають у декреті (жінки) терміном до 3 років;
- обіймають посаду народного депутата або є іншими чиновниками (список у законі);
- є студентами та докторантами, але не у разі якщо вони здобувають другу вищу освіту того ж рівня або нижче вже наявного;
- працюють педагогами на повній ставці;
- мають загиблого або зниклого родича, який проходив службу в Силах оборони;
- є військовослужбовцями, яких звільнили у запас;
- є військовослужбовцями, які повернулися із полону.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації.