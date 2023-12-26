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Список стає меншим: кого не зможуть мобілізувати до ЗСУ за новим законопроєктом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЗСУ Новина оновлена 26 грудня 2023, 20:21
ЗСУ

Що зміниться після ухвалення нового законопроекту про мобілізацію

В Україні хочуть змінити порядок мобілізації, а згідно з новим законопроєктом планується зменшити кількість категорій, які не підлягають заклику до лав ЗСУ.

Як йдеться у тексті законопроєкту №10378, документом хочуть прибрати пункт про обмежену придатність військовозобов’язаних, скасувати відстрочку для отримувачів другої вищої освіти, а також знизити нижню планку мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Однак, попри те, що список військовозобов’язаних, які мають відстрочку від мобілізації дещо скоротився, у ньому все ще залишається багато категорій українців.

До них належать особи, які:

  • були заброньовані держорганами та підприємствами;
  • мають інвалідність І чи II групи, або непридатні згідно з висновком військово-лікарської комісії;
  • виховують трьох та більше неповнолітніх дітей;
  • виховують неповнолітню дитину поодинці;
  • виховують дитину з інвалідністю І чи II групи;
  • виховують дитину з тяжким захворюванням (список недуг буде у законі);
  • опікуються повнолітня особа з інвалідністю І чи II групи;
  • є членами сім’ї, де є непрацездатна особа з інвалідністю;
  • мають чоловіка, який проходить службу в Силах оборони, а також дитину до 18 років;
  • перебувають у декреті (жінки) терміном до 3 років;
  • обіймають посаду народного депутата або є іншими чиновниками (список у законі);
  • є студентами та докторантами, але не у разі якщо вони здобувають другу вищу освіту того ж рівня або нижче вже наявного;
  • працюють педагогами на повній ставці;
  • мають загиблого або зниклого родича, який проходив службу в Силах оборони;
  • є військовослужбовцями, яких звільнили у запас;
  • є військовослужбовцями, які повернулися із полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації.

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#Україна #Мобілізація