Список становится меньше: кого не смогут мобилизировать в ВСУ по новому законопроекту

Что изменится после принятия нового законопроекта о мобилизации

В Украине хотят изменить порядок мобилизации, а согласно новому законопроекту планируется уменьшить количество категорий, которые не подлежат призыву в ряды ВСУ.

Как говорится в тексте законопроекта №10378, документом хотят убрать пункт об ограниченной пригодности военнообязанных, отменить отсрочку для получателей второго высшего образования, а также понизить нижнюю планку мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Однако несмотря на то, что список военнообязанных, которые имеют отсрочку от мобилизации несколько сократился, в нем все еще остается много категорий украинцев.

К ним относятся лица, которые:

были забронированы госорганами и предприятиями;

имеют инвалидность I или II группы и непригодные согласно заключению военно-врачебной комиссии;

и непригодные согласно заключению военно-врачебной комиссии; воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка в одиночку;

воспитывают ребенка с инвалидностью I или II группы;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием (список недугов будет в законе);

опекают совершеннолетнее лицо с инвалидностью I или II группы;

являются членами семьи, где есть нетрудоспособное лицо с инвалидностью;

имеют супруга, который проходит службу в Силах обороны, а также ребенка до 18 лет;

находятся в декрете (женщины) на срок до 3 лет;

занимают должность народного депутата или же являются другими чиновниками (список в законе);

являются студентами и докторантами, но не в случае если они получают второе высшее образование того же уровня или ниже уже имеющегося;

работают педагогами на полной ставке;

имеют погибшего или пропавшего без вести родственника, который проходил службу в Силах обороны;

являются военнослужащими, которых уволили в запас;

являются военнослужащими, которые вернулись из плена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации.