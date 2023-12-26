Список становится меньше: кого не смогут мобилизировать в ВСУ по новому законопроекту
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Что изменится после принятия нового законопроекта о мобилизации
В Украине хотят изменить порядок мобилизации, а согласно новому законопроекту планируется уменьшить количество категорий, которые не подлежат призыву в ряды ВСУ.
Как говорится в тексте законопроекта №10378, документом хотят убрать пункт об ограниченной пригодности военнообязанных, отменить отсрочку для получателей второго высшего образования, а также понизить нижнюю планку мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
Однако несмотря на то, что список военнообязанных, которые имеют отсрочку от мобилизации несколько сократился, в нем все еще остается много категорий украинцев.
К ним относятся лица, которые:
- были забронированы госорганами и предприятиями;
- имеют инвалидность I или II группы и непригодные согласно заключению военно-врачебной комиссии;
- воспитывают трех и более несовершеннолетних детей;
- воспитывают несовершеннолетнего ребенка в одиночку;
- воспитывают ребенка с инвалидностью I или II группы;
- воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием (список недугов будет в законе);
- опекают совершеннолетнее лицо с инвалидностью I или II группы;
- являются членами семьи, где есть нетрудоспособное лицо с инвалидностью;
- имеют супруга, который проходит службу в Силах обороны, а также ребенка до 18 лет;
- находятся в декрете (женщины) на срок до 3 лет;
- занимают должность народного депутата или же являются другими чиновниками (список в законе);
- являются студентами и докторантами, но не в случае если они получают второе высшее образование того же уровня или ниже уже имеющегося;
- работают педагогами на полной ставке;
- имеют погибшего или пропавшего без вести родственника, который проходил службу в Силах обороны;
- являются военнослужащими, которых уволили в запас;
- являются военнослужащими, которые вернулись из плена.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации.