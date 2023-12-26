Зміна мобілізації в Україні: які документи доведеться обов’язково носити військовозобов’язаним

Документ про посилення мобілізації поки що не прийнято

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про зміну порядку мобілізації, яким пропонує змусити військовозобов’язаних носити із собою військово-облікові документи.

Так, згідно з текстом законопроєкту №10378, у разі його прийняття військовозобов’язаним доведеться носити "військовий квиток" або інші документи, які підтверджують те, що вони стоять на обліку або ж були з нього зняті.

Водночас наголошується, що цей документ треба буде носити разом із документом, що підтверджує особу та пред’являти його на вимогу представників ТЦК та СП чи поліцейських.

Зараз кожна людина і так повинна носити з собою документ, що підтверджує особистість. Їм може бути:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення водія;

посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

постійний вид на проживання;

вид на тимчасове проживання;

картка мігранта;

посвідчення біженця;

проїзний документ біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни пропонує запровадити уряд, щоб прискорити темпи мобілізації. Наприклад, документ передбачає посилення покарання для ухилянтів, відправлення електронних повісток, скорочення категорій чоловіків, яким належить відстрочка та інше.