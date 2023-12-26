Изменение мобилизации в Украине: какие документы придется обязательно носить военнообязанным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1098
Документ об усилении мобилизации пока еще не принят
Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении порядка мобилизации, которым предлагает заставить военнообязанных носить с собой военно-учетные документы.
Так согласно тексту законопроекта №10378, в случае его принятия, военнообязанным придется носить "военный билет" или другие документы, которые подтверждают то, что они стоят на учете или же были с него сняты.
Вместе с тем отмечается, что этот документ надо будет носить вместе с документом, подтверждающим личность и предъявлять его по требованию представителей ТЦК и СП или полицейских.
Стоит отметить, что в настоящее время каждый человек и так обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Им может быть:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- удостоверение водителя;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- постоянный вид на жительство;
- вид на временное проживание;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации. Например, документ предусматривает ужесточение наказания для уклонистов, отправление электронных повесток, сокращение категорий мужчин, которым положена отсрочка и другое.