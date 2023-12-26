Изменение мобилизации в Украине: какие документы придется обязательно носить военнообязанным

Документ об усилении мобилизации пока еще не принят

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении порядка мобилизации, которым предлагает заставить военнообязанных носить с собой военно-учетные документы.

Так согласно тексту законопроекта №10378, в случае его принятия, военнообязанным придется носить "военный билет" или другие документы, которые подтверждают то, что они стоят на учете или же были с него сняты.

Вместе с тем отмечается, что этот документ надо будет носить вместе с документом, подтверждающим личность и предъявлять его по требованию представителей ТЦК и СП или полицейских.

Стоит отметить, что в настоящее время каждый человек и так обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Им может быть:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины;

удостоверение водителя;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

постоянный вид на жительство;

вид на временное проживание;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации. Например, документ предусматривает ужесточение наказания для уклонистов, отправление электронных повесток, сокращение категорий мужчин, которым положена отсрочка и другое.