Укр

Изменение мобилизации в Украине: какие документы придется обязательно носить военнообязанным

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ Новость обновлена 26 декабря 2023, 23:58
ВСУ

Документ об усилении мобилизации пока еще не принят

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменении порядка мобилизации, которым предлагает заставить военнообязанных носить с собой военно-учетные документы.

Так согласно тексту законопроекта №10378, в случае его принятия, военнообязанным придется носить "военный билет" или другие документы, которые подтверждают то, что они стоят на учете или же были с него сняты.

Вместе с тем отмечается, что этот документ надо будет носить вместе с документом, подтверждающим личность и предъявлять его по требованию представителей ТЦК и СП или полицейских.

Стоит отметить, что в настоящее время каждый человек и так обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Им может быть:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт Украины;
  • служебный паспорт Украины;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • удостоверение водителя;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • постоянный вид на жительство;
  • вид на временное проживание;
  • карточка мигранта;
  • удостоверение беженца;
  • проездной документ беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации. Например, документ предусматривает ужесточение наказания для уклонистов, отправление электронных повесток, сокращение категорий мужчин, которым положена отсрочка и другое.

Теги:
#Украина #Мобилизация #Военный билет