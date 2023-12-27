"Демонизация" мобилизации: Умеров объяснил, почему есть проблемы с набором людей в армию

Министр говорит, что хочет сделать процесс максимально открытым

Украинское общество в последнее время начало "демонизировать" все то, что связано с темой мобилизации, а чтобы этого избежать весь процесс надо сделать максимально понятным и открытым для украинцев.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей министр обороны Рустем Умеров, "правила игры" должны быть одинаковыми для всех, в чем и заключается его задача.

"Что я хочу сделать – чтобы это (мобилизация, — ред.) было понятно… Главный месседж – это как можно зайти в периметр для служения своей нации, стране", — сказал министр.

По его словам, он хочет законодательно максимально четко объяснить украинцам, что их ждет в случае, если их мобилизируют. В частности это касается тренировок, слаживания, отпусков и окончания службы.

При этом глава МОУ отметил, что тема мобилизации со стороны государства не очень хорошо отработана и немногие хотели ее затрагивать. Поэтому она создала негативный имидж в обществе и обросла множеством проблем.

Умеров добавил, что начал общаться с военными, чтобы узнать, чего они хотели бы достичь этим процессом. Теперь же он хочет, чтобы планы по мобилизации на 2024 год были понятными и обществу.

Помимо того, он отметил, что этот процесс в Украине должен проводиться по единым правилам для всех.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие изменения предлагает ввести правительство, чтобы ускорить темпы мобилизации. Например, документ предусматривает ужесточение наказания для уклонистов, отправление электронных повесток, сокращение категорий мужчин, которым положена отсрочка и другое.