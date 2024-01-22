Другу за день масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні: звідки загроза

По Україні може бути нанесений ракетний удар

Сьогодні, 22 січня, в Україні вже вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ знову попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що у ЗСУ зробили важливу заяву щодо обстрілу Донецька.