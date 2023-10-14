Україна незабаром отримає нові бомби GLSDB: чим вони особливі (відео)

Ракета має в собі авіаційну бомбу, яка після пострілу "розправляє крила"

Україна незабаром знову отримуватиме високоточні керовані бомби GLSDB. Вони потрібні для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Повідомляється, що нова партія буде відрізнятися від класичних бомб GLSDB. Начебто вони зможуть бити далі — на відстань до 161 км. Також заявляється можливість опиратися російським системам радіоелектронної боротьби.

У базовій версії керована бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) пускається з землі і має дальність в 150 км. Її в 2019 році розробили Boeing і SAAB і постійно вдосконалюють. Особливістю бомби є відділення частини в повітрі, після чого відкриваються "крила", що дозволяє збільшити радіус ураження та вражати цілі на зворотних схилах пагорбів.

Характеристики GLSDB

Наведення — інерційне та GPS (саме через це військам РФ вдавалось "глушити" бомби і вони не були ефективні на 100%)

Має висувні крила та різні варіанти боєголовок

Вражання цілі на 360 градусів — навіть вміє попасти ззаду

Траекторія GLSDB

Точність до одного метра

Можна випускати кілька ракет для дії проти багатьох цілей з майже одночасним ударом

Працює в будь-яку погоду та пору дня

Може проникати в печеру

Можна запускати з прихованих або захищених місць, щоб уникнути виявлення

Є в двох варіантах: SDB Focused Lethality Munition (FLM) для низьких супутніх збитків та лазерний варіант SDB для можливості рухомої цілі.

GLSDB має ударну частину - авіабомбу

SDB Boeing працює як окреме бортове рішення, усі необхідні технології містяться в ракеті, стверджує виробник. Важливою особливістю бомби також є сумісність з інтерфейсами запуску M270 — французький аналог HIMARS.

"Телеграф" публікував думку генерал-лейтенанта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про ці боєприпаси. Він зазначає, що поєднання ракети із бомбами — ідеальне. Все тому, що бомба може змінити напрямок, а Україна наразі використовує снаряди з балістичною траекторією, яка є прогнозованою і може спрацювати вороже ППО.