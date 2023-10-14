Украина вскоре получит новые бомбы GLSDB: чем они особенные (видео)

У ракеты есть авиационная бомба, которая после выстрела "расправляет крылья"

Украина вскоре снова будет получать высокоточные управляемые бомбы GLSDB. Они нужны для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Сообщается, что новая партия отличается от классических бомб GLSDB. Вроде бы они смогут бить дальше — на расстояние до 161 км. Также заявляется возможность противиться российским системам радиоэлектронной борьбы.

В базовой версии управляемая бомба GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) пускается с земли и имеет дальность в 150 км². Ее в 2019 году разработали Boeing и SAAB и постоянно усовершенствуют. Особенностью бомбы является отделение части в воздухе, после чего открываются "крылья", позволяющие увеличить радиус поражения и поражать цели на обратных склонах холмов.

Характеристики GLSDB

Наведение — инерционное и GPS (именно из-за нее войскам РФ удавалось "глушить" бомбы и они не были эффективны на 100%)

Имеет выдвижные крылья и разные варианты боеголовок

Впечатление цели на 360 градусов – даже умеет попасть сзади

Траектория GLSDB

Точность до одного метра

Можно выпускать несколько ракет для действия против многих целей с почти одновременным ударом

Работает в любую погоду и время дня

Может проникать в пещеру.

Во избежание обнаружения можно запускать со скрытых или защищенных мест.

Есть в двух вариантах: SDB Focused Lethality Munition (FLM) для низкого сопутствующего ущерба и лазерный вариант SDB для возможности движущейся цели.

GLSDB имеет ударную часть – авиабомбу

SDB Boeing работает как отдельное бортовое решение, все необходимые технологии находятся в ракете, утверждает производитель. Важной особенностью бомбы также является совместимость с интерфейсами запуска M270 – французский аналог HIMARS.

"Телеграф" публиковал мнение генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об этих боеприпасах. Он отмечает, что сочетание ракеты с бомбами – идеальное. Все потому, что бомба может изменить направление, а Украина использует снаряды с баллистической траекторией, которая прогнозируема и может сработать враждебное ПВО.