Батько не дочекався первістка. У Києві прощались з морпіхом (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1706
Поховають полеглого на війні Захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища
На передовій, захищаючи нашу свободу та незалежність, гинуть найкращі сини й доньки України. Це молоді, сміливі, талановиті люди — справжній цвіт нації. У скорботі за загиблим Київ. У пʼятницю, 10 січня, у Києві відбулись похорони українського захисника. На фронті загинув Андрій Кузьменко – офіцер Збройних сил України і чоловік відомої української журналістки Анастасії Федченко.
Подружжя чекало на поповнення в родині – незабаром Анастасія має народити доньку. Про це повідомив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він поділився кадрами.
Андрій Кузьменко служив у морській піхоті. Чоловік добровільно мобілізувався до ЗСУ 2023 року. Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися у вересні 2023 року.
В соцмережах нещодавно жінка оприлюднила пост, де розповіла про загибель Андрія.
Офіцер Андрій Кузьменко загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. Його дружина очікує первістка.
Прощання з Андрієм Кузьменком відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховають полеглого на війні Захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища.
Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув медик із Дніпра.