Батько не дочекався первістка. У Києві прощались з морпіхом (фоторепортаж)

Поховають полеглого на війні Захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища

На передовій, захищаючи нашу свободу та незалежність, гинуть найкращі сини й доньки України. Це молоді, сміливі, талановиті люди — справжній цвіт нації. У скорботі за загиблим Київ. У пʼятницю, 10 січня, у Києві відбулись похорони українського захисника. На фронті загинув Андрій Кузьменко – офіцер Збройних сил України і чоловік відомої української журналістки Анастасії Федченко.

Подружжя чекало на поповнення в родині – незабаром Анастасія має народити доньку. Про це повідомив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він поділився кадрами.

Андрій Кузьменко служив у морській піхоті. Чоловік добровільно мобілізувався до ЗСУ 2023 року. Анастасія Федченко та Андрій Кузьменко побралися у вересні 2023 року.

Чин похорону

Прощання з Андрієм Кузьменком відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Дружина гірко плаче

Жінка не стримує емоцій

Вагітна Анастасія Федченко сидить перед труною чоловіка, Андрія Кузьменко

В соцмережах нещодавно жінка оприлюднила пост, де розповіла про загибель Андрія.

Офіцер Андрій Кузьменко загинув у ніч проти 4 січня 2025 року. Його дружина очікує первістка.

Прощання з Андрієм Кузьменком відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховають полеглого на війні Захисника на Алеї Героїв Лісового кладовища.

Портрет Андрія Кузьменка

Родичі схилились перед захисником

Військові прийшли на прощання

Вагітна дружина

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув медик із Дніпра.