Россия ударила по Запорожью. Возник масштабный пожар, много пострадавших (фото и видео)
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На месте работают спасатели и медики
В пятницу, 26 июня, около 11:30 Россия ударила беспилотниками по Запорожью. Возник пожар, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. По состоянию на 11:57 известно о шести пострадавших.
Перед взрывами Фёдоров предупредил об угрозе удара беспилотниками. Вскоре он сообщил об угрозе атаки КАБами (корректируемые авиабомбы).
По данным ОВА, в течение предыдущего дня, 25 июня, из-за вражеских атак в Запорожской области погиб человек, еще десять человек получили ранения. За сутки оккупанты нанесли 887 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.
Россия регулярно обстреливает Запорожье
Враг не прекращает терроризировать областной центр – бьет беспилотниками, авиабомбами и ракетами. Накануне 25 июня Россия направила ударные дроны на Сумы и Запорожье. В обоих городах было зафиксировано попадание в АЗС. В Запорожье обошлось без пострадавших.
Ранее Телеграф рассказывал, что 8 июня Россия ударила "шахедом" по остановке общественного транспорта в Запорожье. Тогда 24 человека получили ранения, в том числе пятеро детей. Погибли две женщины.