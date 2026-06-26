Россия ударила по Запорожью. Возник масштабный пожар, много пострадавших (фото и видео)

На месте работают спасатели и медики

В пятницу, 26 июня, около 11:30 Россия ударила беспилотниками по Запорожью. Возник пожар, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. По состоянию на 11:57 известно о шести пострадавших.

Возник масштабный пожар. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Горит прямо посреди города. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Люди спасаются от обстрелов. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Пострадавшим оказывают помощь. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Сгоревшие автомобили. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Перед взрывами Фёдоров предупредил об угрозе удара беспилотниками. Вскоре он сообщил об угрозе атаки КАБами (корректируемые авиабомбы).

По данным ОВА, в течение предыдущего дня, 25 июня, из-за вражеских атак в Запорожской области погиб человек, еще десять человек получили ранения. За сутки оккупанты нанесли 887 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.

Россия регулярно обстреливает Запорожье

Враг не прекращает терроризировать областной центр – бьет беспилотниками, авиабомбами и ракетами. Накануне 25 июня Россия направила ударные дроны на Сумы и Запорожье. В обоих городах было зафиксировано попадание в АЗС. В Запорожье обошлось без пострадавших.

Ранее Телеграф рассказывал, что 8 июня Россия ударила "шахедом" по остановке общественного транспорта в Запорожье. Тогда 24 человека получили ранения, в том числе пятеро детей. Погибли две женщины.