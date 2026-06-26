Росія вдарила по Запоріжжю. Виникла масштабна пожежа, багато постраждалих (фото і відео)

На місці працюють рятувальники та медики

У п'ятницю, 26 червня, близько 11:30 Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. Виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. Станом на 11:57 відомо про шістьох постраждалих.

Виникла масштабна пожежа. Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Горить просто посеред міста. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Люди рятуються від обстрілів. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Постраждалим надають допомогу. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Згорілі авто. Фото https://t.me/ivan_fedorov_zp

Перед вибухами Федоров попередив про загрозу удару безпілотниками. Невдовзі він повідомив про загрозу атаки КАБами (керовані авіабомби).

За даними ОВА, протягом попереднього дня, 25 червня, через ворожі атаки у Запорізькій області загинула людина, ще десять людей отримали поранення. Впродовж доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області.

Росія регулярно обстрілює Запоріжжя

Ворог не припиняє тероризувати обласний центр — б'є безпілотниками, авіабомбами та ракетами. Напередодні, 25 червня, Росія скерувала ударні дрони на Суми та Запоріжжя. В обох містах було зафіксовано влучання в АЗС. У Запоріжжі обійшлося без постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 8 червня Росія вдарила "шахедом" по зупинці громадського транспорту у Запоріжжі. Тоді 24 людини отримали поранення, серед них п'ятеро дітей. Загинули дві жінки.