Россияне совершили нападение на советника министра обороны: в каком он состоянии сейчас

Дом уполномоченного лица разрушен

В понедельник, 20 апреля, стало известно, что советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) получил ранения в результате атаки "шахедом". Дрон влетел в его дом.

Об этом он написал в соцсетях. "Флэш" подчеркнул, что чудом выжил после попытки россиян убить его.

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "шахед" врезался в стену моего дома", — написал Бескрестнов.

Сергей "Флэш" получил ранение

По его словам, дома у него теперь нет, он разрушен взрывом. "Флэш" добавил, что морально был готов к такому развитию событий и это испытание не остановит его.

На опубликованном фото видно, что Бескрестнов находится в больнице и, вероятно, получил ранения в зоне головы. О своем состоянии подробно "Флэш" пока не рассказывал.

Кто такой Сергей "Флэш"

Сергей Бескрестнов, известный как "Флэш", — украинский военный эксперт, консультант ВСУ по радиотехнологиям (РЭБ и РЭР), блогер. Он активно занимается исследованием БПЛА и средств связи, проводит обучение для военных и анализирует трофейную российскую технику.

С января 2026 занимает должность советника министра обороны Украины по технологическим направлениям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 16 апреля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие, среди которых ребенок, и много пострадавших.