Росіяни скоїли напад на радника міністра оборони: в якому він стані зараз

Будинок уповноваженої особи зруйновано

У понеділок, 20 квітня, стало відомо, що радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) отримав поранення внаслідок атаки "шахедом". Дрон влетів в його будинок.

Про це він написав у соцмережах. "Флеш" наголосив, що чудом вижив після спроби росіян вбити його.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "шахед" врізався у стіну мого будинку", — написав Бескрестнов.

Сергій "Флеш" отримав поранення

За його словами, будинку в нього тепер немає, його зруйновано вибухом. "Флеш" додав, що морально був готовий до такого розвитку подій і це випробування не зупиниться його.

На опублікованому фото видно, що Бескрестнов наразі перебуває в лікарні та ймовірніше отримав поранення в ділянці голови. Про свій стан детально "Флеш" наразі не розповідав.

Хто такий Сергій "Флеш"

Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", — український військовий експерт, консультант ЗСУ з радіотехнологій (РЕБ та РЕР), блогер. Він активно займається дослідженням БПЛА та засобів зв'язку, проводить навчання для військових та аналізує трофейну російську техніку.

Сергій "Флеш"

З січня 2026 року обіймає посаду радника міністра оборони України з технологічних напрямів.

