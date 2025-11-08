Небрежность в военной форме: комбат получил подозрение после гибели 19 человек на Днепропетровщине
Более сотни военных и гражданских оказались на открытой территории во время атаки.
Командиру батальона сообщили о подозрении после ракетно-дронового удара по Днепропетровщине. Он, несмотря на запрет Генштаба, собрал военных для торжеств 1 ноября — именно в этот момент Россия нанесла удар, повлекший гибель и травмирование военных.
Что нужно знать
- Командир батальона уведомлен о подозрении
- В результате атаки 1 ноября погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 получили ранения
- В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей
В Офисе Генпрокурора сообщили, что офицер организовал торжественное построение и вручение знаков отличия для более сотни военных в Днепропетровской области, в частности в локации, где находились гражданские. После объявления воздушной тревоги он не остановил мероприятие и не увел людей в безопасные места. В этот момент российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по району сосредоточения. В результате атаки погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 военнослужащих получили ранения.
Сотрудники Государственного бюро расследований инкриминируют командиру небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Пока решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей.
Что известно об атаке
По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Самаровский район Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами, вероятно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками ("Герань"/Shahed). В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава. В результате обстрела погибли и получили ранения как военные, так и гражданские.
В своем заявлении ДБР подчеркнуло, что подозрение касается исключительно решения, приведшего к трагическим последствиям, и что никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не оправдывают игнорирование требований безопасности. Предварительно сообщалось, что ударов было два по разным локациям.
В бригаде подтвердили гибель военных
В то же время, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского накануне обнародовала заявление, в котором выразила соболезнования семьям погибших, а также подтвердила, что способствует правоохранительным органам в выяснении причин трагедии. Бригада также отвергает попытки врага манипулировать событием и отмечает, что потери не означают потерю боеспособности подразделения: "Не забываем, кто виноват в гибели наших собратьев и гражданских граждан, кто вторгся на нашу землю".
Заметим, что бригада выполняет боевые задания на Покровском направлении.
Ранее "Телеграф" сообщал о гибели в начале ноября пресс-офицера 35 отдельной бригады морпехов Константина Гузенко. Не сообщается, погиб ли он во время этой атаки.