Небрежность в военной форме: комбат получил подозрение после гибели 19 человек на Днепропетровщине

Более сотни военных и гражданских оказались на открытой территории во время атаки.

Командиру батальона сообщили о подозрении после ракетно-дронового удара по Днепропетровщине. Он, несмотря на запрет Генштаба, собрал военных для торжеств 1 ноября — именно в этот момент Россия нанесла удар, повлекший гибель и травмирование военных.

Что нужно знать

Командир батальона уведомлен о подозрении В результате атаки 1 ноября погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 получили ранения В настоящее время решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей

В Офисе Генпрокурора сообщили, что офицер организовал торжественное построение и вручение знаков отличия для более сотни военных в Днепропетровской области, в частности в локации, где находились гражданские. После объявления воздушной тревоги он не остановил мероприятие и не увел людей в безопасные места. В этот момент российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по району сосредоточения. В результате атаки погибли 12 военных и 7 гражданских, еще 36 военнослужащих получили ранения.

Сотрудники ДБР вручают подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований инкриминируют командиру небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Пока решается вопрос избрания меры пресечения — содержания под стражей.

Что известно об атаке

По данным следствия, 1 ноября 2025 года российские войска атаковали Самаровский район Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами, вероятно типа "Искандер", и тремя ударными беспилотниками ("Герань"/Shahed). В это время на территории, где базировались украинские военные, происходило награждение личного состава. В результате обстрела погибли и получили ранения как военные, так и гражданские.

Фото ГСЧС в сводке от 1 ноября (Днепропетровщина)

В своем заявлении ДБР подчеркнуло, что подозрение касается исключительно решения, приведшего к трагическим последствиям, и что никакие заслуги или предыдущий боевой опыт командира не оправдывают игнорирование требований безопасности. Предварительно сообщалось, что ударов было два по разным локациям.

Комбату инкриминируют небрежное отношение к военной службе

В бригаде подтвердили гибель военных

В то же время, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского накануне обнародовала заявление, в котором выразила соболезнования семьям погибших, а также подтвердила, что способствует правоохранительным органам в выяснении причин трагедии. Бригада также отвергает попытки врага манипулировать событием и отмечает, что потери не означают потерю боеспособности подразделения: "Не забываем, кто виноват в гибели наших собратьев и гражданских граждан, кто вторгся на нашу землю".

Заметим, что бригада выполняет боевые задания на Покровском направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели в начале ноября пресс-офицера 35 отдельной бригады морпехов Константина Гузенко. Не сообщается, погиб ли он во время этой атаки.