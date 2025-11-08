Россия атаковала Киев дронами. Пылали здания и грузовики (фото)
К счастью, люди не пострадали
Ночью и утром 8 ноября Россия атаковала Украину ракетами и дронами. По Киеву враг ударил беспилотниками, последствия атаки зафиксированы по двум адресам в Печерском районе города.
Что нужно знать:
- Ночью и утром РФ обстреляла Украину баллистическими и крылатыми ракетами и дронами
- Взрывы гремели во многих городах, в столице последствия атаки БПЛА есть в Печерском районе
- Возникли два пожара, повреждены здания и машины
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Спасателей вызвали по двум адресам, сообщили в ГСЧС.
На одной из локаций произошло возгорание четырех малотоннажных грузовиков. Также повреждены два здания и автомобили, припаркованные рядом. Пожарные ликвидировали пожар. По другому адресу горели обломки БпЛА. Возгорание было ликвидировано до прибытия подразделения.
Из-за новых ударов РФ по энергетике в Киеве ввели экстренные отключения света. Графики почасовых отключений пока не действуют.
Массированная атака на Украину 8 ноября — что известно
Россия направила в Украину беспилотники, баллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр". Взрывы звучали во многих городах — Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Николаеве, Запорожье и т.д. Работали Силы ПВО.
В Днепре дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Произошло разрушение квартир с четвертого по шестой этажи. В квартире на пятом этаже обнаружено тело женщины. К медикам за помощью обратились 10 человек, в том числе двое детей. Госпитализированы шестеро пострадавших (среди них ребенок).
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что россияне снова массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в ряде областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ситуация в энергетике после обстрела усложнилась. Как отключают свет 8 ноября.