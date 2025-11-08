Росія атакувала Київ дронами. Палали будівлі та вантажівки (фото)

На щастя, люди не постраждали

Вночі та зранку 8 листопада, Росія атакувала Україну ракетами та дронами. По Києву ворог вдарив безпілотниками, наслідки атаки зафіксовано за двома адресами у Печерському районі міста.

Що треба знати:

Вночі та зранку РФ обстріляла Україну балістичними та крилатими ракетами, а також дронами

Вибухи лунали в багатьох містах, у столиці наслідки атаки БПЛА є у Печерському районі

Виникло дві пожежі, пошкоджено будівлі та машини

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Рятувальників викликали за двома адресами, повідомили у ДСНС.

Обгоріле авто

Рятувальники оперативно прибули на місце

Гасіння пожежі

Робота рятувальників

На одній з локацій сталося загоряння чотирьох малотонажних вантажівок. Також пошкоджено дві будівлі та автомобілі, що було припарковано поруч. Вогнеборці ліквідували пожежу. За іншою адресою горіли уламки БпЛА. Займання було ліквідовано до прибуття підрозділу.

Через нові удари РФ по енергетиці у Києві запровадили екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень поки не діють.

Масована атака на Україну 8 листопада — що відомо

Росія спрямувала на Україну безпілотники, балістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети "Калібр". Вибухи лунали у багатьох містах — Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Миколаєві, Запоріжжі тощо. Працювали Сили ППО.

У Дніпрі дрон влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Сталося руйнування квартир з четвертого по шостий поверхи. У квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки. До медиків по допомогу звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей. Госпіталізовано шістьох постраждалих (серед них дитина).

Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що росіяни знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація в енергетиці після обстрілу ускладнилася. Як відключають світло 8 листопада.