Недбалість у військовій формі: комбат отримав підозру після гибелі 19 людей на Дніпропетровщині

Понад сотня військових і цивільних опинилися на відкритій території під час атаки.

Командиру батальйону повідомлено про підозру після ракетно‑дронового удару по Дніпропетровщині. Він, попри заборону Генштабу, зібрав військових для урочистостей 1 листопада — саме в цей момент Росія завдала удару, що спричинило загибель та травмування військових.

Що потрібно знати

В Офісі Генпрокурора повідомили, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад сотні військових у Дніпропетровській області, зокрема в локації, де перебували цивільні. Після оголошення повітряної тривоги він не зупинив захід і не відвів людей у безпечні місця. У цей момент російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по району зосередження. Внаслідок атаки загинули 12 військових і 7 цивільних, ще 36 військовослужбовців дістали поранення.

Працівники Державного бюро розслідувань інкримінують командиру недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану — ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Що відомо про атаку

За даними слідства, 1 листопада 2025 року російські війська атакували Самарівський район Дніпропетровської області двома балістичними ракетами, ймовірно типу "Іскандер", та трьома ударними безпілотниками ("Герань"/Shahed). У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Унаслідок обстрілу загинули та отримали поранення як військові, так і цивільні.

У своїй заяві ДБР наголосило, що підозра стосується виключно рішення, яке призвело до трагічних наслідків, і що жодні заслуги чи попередній бойовий досвід командира не виправдовують ігнорування вимог безпеки. Попередньо, повідомлялось, що ударів було два по різних локаціях.

Комбату інкримінують недбале ставлення до військової служби

В бригаді підтвердили загибель військових

Водночас 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського напередодні оприлюднила заяву, у якій висловила співчуття родинам загиблих, а також підтвердила, що сприяє правоохоронним органам у з’ясуванні причин трагедії. Бригада також відкидає спроби ворога маніпулювати подією та наголошує, що втрати не означають втрату боєздатності підрозділу: "Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю".

Зауважимо, що бригада виконує бойові завдання на Покровському напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на початку листопада пресофіцера 35 окремої бригади морпіхів Костянтина Гузенка. Не повідомляється, чи загинув він саме під час цієї атаки.