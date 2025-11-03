Россияне снова модернизировали "Шахеды": эксперт объяснил, что придумали в этот раз

Модернизация, внесенная россиянами, демонстрирует их уверенность в долгосрочных поставках от Китая.

Российские оккупанты в очередной раз модернизировали свое главное орудие террора, иранские ударные дроны "Шахед", которые РФ выпускает под названием "Герань". В этот раз россияне провели очередное улучшение антенн, сделав их более устойчивыми к действию украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Что известно:

Россияне модернизировали "Шахеды" под конкретные антенны из Китая, что говорит об их уверенности в долгосрочных поставках

Сейчас такие дроны могут быть неуязвимыми к украинским средствам РЕБ

Это уже не первая модернизация "шахеда", которую сделали россияне в попытках обойти украинскую ПВО

Как написал военный эксперт по системам связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов, в последнее время пилоты дронов-перехватчиков сообщали, что иранские дроны летают без антенн CRPA. Пояснения, которые он слышал, "Флэш" назвал, по меньшей мере, "фантастическими".

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь "Шахеда" и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус "Шахедов" под конкретные китайские антенны. Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем", — отметил он.

Проблема, подчеркнул эксперт, состоит в том, что большинство украинских средств РЭБ не смогут подавить сигнал таких антенн. Таким образом, дроны врага становятся фактически неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Дрон "Герань-2" "Шахед-136" — что известно об этом БПЛА

Дрон "Шахед-136", иранское происхождение которого российские оккупанты пытаются замаскировать названием "Герань-2", оснащен спутниковой навигацией типа CRPA (фазированной антенной решеткой, относительно устойчивой к воздействию РЭБ) и инерционной системой. При этом он имеет очень громкий бензиновый двигатель без глушителя, напоминающий звук мопеда или бензопилы, поэтому беспилотник можно легко зафиксировать акустически.

Длина – 3,5 м;

Размах крыла – 2,5 м;

Вес — 200 кг;

Вес боевой части – 50 кг;

Двигатель двухтактный бензиновый мощностью 50 л.

Дальность полета до 1800 км;

Продолжительность барражирования 10-12 ч;

Скорость – 180-200 км/ч (до 300 км/ч на пикировании);

Высота полета – до 4000 м.

Изготовление одного БПЛА Shahed-136/131, как считается, обойдется России в 49 тысяч долларов, если говорить о собственном производстве РФ — однако в реальности даже в производстве на "Алабуге" стоимость этого дрона гораздо больше. Импортный дрон из Ирана стоит россиянам до 290 тысяч долларов за одну единицу.

Это далеко не первая модернизация "Шахеда". Россияне применяют дроны с прямым управлением, подобным контролю над FPV-беспилотником. Соответствующие кадры атаки таких БПЛА уже показывали в сети. Также оккупанты применяют дроны, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Кроме этого, враг изменил тактику применения — "шахеды" теперь летают на высоте многоэтажек.

Украинская система борьбы с российскими дронами базируется на трех основных китах — работа мобильных огневых групп, радиоэлектронная борьба и дроны-перехватчики. Однако работа МВГ уже давно не так эффективна, как раньше: россияне окрашивают дроны в черный цвет, меняют высоту полета БПЛА и применяют тактику масштабных одновременных атак по разным направлениям. Да и до этого перехватить и сбить "Шахед" силами МВГ было не такой уж тривиальной задачей, как кажется. А в свете сообщений о новых модернизациях "Шахедов" эффективность РЭБ тоже попадает под большой вопрос.