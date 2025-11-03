Росіяни знову модернізували "Шахеди": експерт пояснив, що вигадали на цей раз

Модернізація, яку внесли росіяни, демонструє їхню впевненість у довгострокових постачаннях від Китаю

Російські окупанти вчергове модернізували своє головне знаряддя терору, іранські ударні дрони "Шахед", які РФ випускає під назвою "Герань". На цей раз росіяни провели чергове поліпшення антен, зробивши їх стійкішими до дії українських засобів радіоелектронної боротьби.

Що відомо:

Росіяни модернізували "Шахеди" під конкретні антени з Китаю, що говорить про їх впевненість у довгострокових постачаннях

Наразі такі дрони можуть бути невразливими до українських засобів РЕБ

Це вже не перша модернізація "шахеда", яку зробили росіяни у спробах обійти українську ППО

Як написав військовий експерт із систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов, останнім часом пілоти дронів-перехоплювачів повідомляли, що іранські дрони літають без антен CRPA. Пояснення, які він чув, "Флеш" назвав щонайменше "фантастичними".

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх всередину "Шахеда" і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус "Шахедів" під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм", — зазначив він.

Проблема, підкреслив експерт, полягає в тому, що більшість українських засобів РЕБ не зможуть придушити сигнал таких антен. Таким чином, дрони ворога стають фактично невразливими до засобів радіоелектронної боротьби.

Дрон "Герань-2" "Шахед-136" — що відомо про цей БПЛА

Дрон "Шахед-136", іранське походження якого російські окупанти намагаються замаскувати назвою "Герань-2", оснащений супутниковою навігацією типу CRPA (фазованою антеною решіткою, відносно стійкою до впливу РЕБ) та інерційною системою. При цьому він має дуже гучний бензиновий двигун без глушника, що нагадує звук мопеда або бензопили, через що безпілотник можна доволі легко зафіксувати акустично.

Довжина — 3,5 м;

Розмах крила — 2,5 м;

Вага — 200 кг;

Вага бойової частини – 50 кг;

Двигун двотактний бензиновий потужністю 50 к.с.

Дальність польоту до 1800 км;

Тривалість баражування 10-12 год;

Швидкість — 180-200 км/год (до 300 км/год на пікіруванні);

Висота польоту — до 4000 м.

Виготовлення одного БПЛА Shahed-136/131, як вважається, коштуватиме Росії від 49 тисяч доларів, якщо говорити про власне виробництво РФ — проте в реальності навіть у виробництві на "Алабузі" вартість цього дрона набагато більша. Імпортний дрон з Ірану коштує росіянам до 290 тисяч доларів за одну одиницю.

Зазначимо, це далеко не перша модернізація "Шахеда". Росіяни застосовують дрони з прямим управлінням, подібним до контролю над FPV-безпілотником. Відповідні кадри атаки таких БПЛА вже показували в мережі. Також окупанти застосовують дрони, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Окрім цього, ворог змінив тактику застосування — "шахеди" тепер літають на висоті багатоповерхівок.

Українська система боротьби з російськими дронами базується на трьох основних китах — це робота мобільних вогневих груп, радіоелектронна боротьба та дрони-перехоплювачі. Проте робота МВГ вже давно не така ефективна, як раніше: росіяни фарбують дрони в чорний колір, змінюють висоту польоту БПЛА та застосовують тактику масштабних одночасних атак з різних напрямків. Та й до цього перехопити та збити "Шахед" силами МВГ було не таким вже тривіальним завданням, як здається. А у світлі повідомлень про нові модернізації "Шахедів" ефективність РЕБ теж підпадає під велике питання.