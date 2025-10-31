Сумы пережили тяжелую ночь. Россияне ударили по многоэтажке, среди пострадавших дети (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг начал атаку на областной центр поздно вечером
В ночь на пятницу, 31 октября, Россия атаковала Сумы беспилотниками. Враг попал по жилой многоэтажке, пострадало 15 жителей города.
Что нужно знать:
- Россия с вечера 30 октября начала обстреливать Сумы беспилотниками
- Повреждены три многоэтажки, железнодорожный вокзал, тепловоз, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры
- Пострадали 15 человек, в том числе четверо детей
Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что с 22:30 30 октября россияне атаковали Сумы ударными дронами, направляя удары по жилым районам и инфраструктуре города.
Пострадали дети
Повреждены жилые квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. Спасатели спасли жителей поврежденных квартир. По данным Нацполиции, пострадали 15 жителей города, в том числе четверо детей. Люди получили ранения разной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая помощь.
В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры — помещение автозаправочной станции, железнодорожного вокзала, кислородная станция, тепловоз, общежитие и три многоэтажных жилых дома. Также изуродованы четыре легковых автомобиля.
Под ударами оказались мирные люди в своих домах, вынужденные спасаться от огня и обломков,
Как сообщили спасатели, из-за попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. 12 жителей многоэтажки спасли работники ГСЧС.
В частном секторе вспыхнули два хозяйственных здания. Взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.
Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении
Повреждена железнодорожная инфраструктура
В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, также повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения "Укрзализныци" и подвижной состав, отметили в УЗ. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы — Киев оперативно подали подменные вагоны — поезд отправился по графику.
Как сообщал "Телеграф", Россия несколько раз за 30 октября ударила по Днепру баллистикой. Поврежден инфраструктурный объект.