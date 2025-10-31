Сумы пережили тяжелую ночь. Россияне ударили по многоэтажке, среди пострадавших дети (фото и видео)

Враг начал атаку на областной центр поздно вечером

В ночь на пятницу, 31 октября, Россия атаковала Сумы беспилотниками. Враг попал по жилой многоэтажке, пострадало 15 жителей города.

Что нужно знать:

Россия с вечера 30 октября начала обстреливать Сумы беспилотниками

Повреждены три многоэтажки, железнодорожный вокзал, тепловоз, частные дома и другие объекты гражданской инфраструктуры

Пострадали 15 человек, в том числе четверо детей

Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что с 22:30 30 октября россияне атаковали Сумы ударными дронами, направляя удары по жилым районам и инфраструктуре города.

Пострадали дети

Повреждены жилые квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили. Спасатели спасли жителей поврежденных квартир. По данным Нацполиции, пострадали 15 жителей города, в том числе четверо детей. Люди получили ранения разной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

В результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры — помещение автозаправочной станции, железнодорожного вокзала, кислородная станция, тепловоз, общежитие и три многоэтажных жилых дома. Также изуродованы четыре легковых автомобиля.

Горели верхние этажи

Под ударами оказались мирные люди в своих домах, вынужденные спасаться от огня и обломков, Олег Григоров

Людей эвакуировали

Как сообщили спасатели, из-за попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. 12 жителей многоэтажки спасли работники ГСЧС.

В частном секторе вспыхнули два хозяйственных здания. Взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.

Наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении

Повреждена железнодорожная инфраструктура

В Сумах враг ударил по пассажирскому депо, также повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения "Укрзализныци" и подвижной состав, отметили в УЗ. Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы — Киев оперативно подали подменные вагоны — поезд отправился по графику.

Поврежден железнодорожный вокзал

Поврежден подвижной состав

Как сообщал "Телеграф", Россия несколько раз за 30 октября ударила по Днепру баллистикой. Поврежден инфраструктурный объект.