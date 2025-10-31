Суми пережили важку ніч. Росіяни вдарили по багатоповерхівці, серед постраждалих діти (фото та відео)

Ворог почав атаку на обласний центр пізно ввечері

В ніч на п'ятницю, 31 жовтня, Росія атакувала Суми безпілотниками. Ворог поцілив по житловій багатоповерхівці, постраждало 15 жителів міста.

Що треба знати:

Росія з вечора 30 жовтня почала обстрілювати Суми безпілотниками

Пошкоджено три багатоповерхівки, залізничний вокзал, тепловоз, приватні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури

Постраждало 15 людей, зокрема четверо детей

Глава Сумської ОВА Олег Григоров поінформував, що з 22:30 30 жовтня росіяни атакували Суми ударними дронами, спрямовуючи удари по житлових районах та інфраструктурі міста.

Постраждали діти

Пошкоджені житлові квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі. Рятувальники врятували жителів пошкоджених осель. За даними Нацполіції, постраждали 15 жителів міста, серед них четверо дітей. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості та доставлені до лікувальних закладів, де їм надається необхідна допомога.

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — приміщення автозаправної станції, залізничного вокзалу, кисневу станцію, тепловоз, гуртожиток і три багатоповерхові житлові будинки. Також понівечені чотири легкові автомобілі.

Горіли верхні поверхи

Під ударами опинилися мирні люди у своїх домівках, змушені рятуватися від вогню та уламків, Олег Григоров

Людей евакуювали

Як повідомили рятувальники, через влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. 12 жителів багатоповерхівки врятували працівники ДСНС.

У приватному секторі спалахнули дві господарчі будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано, — йдеться у повідомленні

Пошкоджено залізничну інфраструктуру

У Сумах ворог вдарив по пасажирському депо, також пошкоджено та знищено інші господарські приміщення "Укрзалізниці" та рухомий склад, зазначили в УЗ. Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми — Київ оперативно подали підмінні вагони — поїзд відправився за графіком.

Пошкоджено залізничний вокзал

Пошкоджено рухомий склад

Як повідомляв "Телеграф", Росія кілька разів за 30 жовтня вдарила по Дніпру балістикою. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт.