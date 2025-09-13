На фронте — горячо: оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях (карта)

Враг проник на окраины Купянска

Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил. Самые горячие бои идут на Купянском и Покровском направлениях, где враг совершает десятки атак каждый день.

По данным DeepState, российские подразделения сумели продвинуться в районе Кондрашовки и Купянска на Харьковщине и Новоселовке Донецкой области. Также была уточнена линия боевых действий вблизи Тернового.

Кондрашовка на карте DeepState

Купянск на карте DeepState

Новоселовка и Терновое на карте DeepState

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что за последние сутки, 12 сентября, на Купянском направлении направления произошло 8 штурмовых попыток противника. Украинские военные отражали атаки в районах Голубовки, а также в направлениях Купянска, Песчаного и Новой Кругляковки.

На Покровском направлении наши бойцы остановили 49 наступательных действий оккупантов в районах населенных пунктов Владимировка, Шаховое, Маяк, Затишье, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенных пунктов Мирноград, Проминь, Сухой Яр, Покровск, Зверовое, Молодецкое, Новоподгородное, Филия.

Напомним: "Телеграф" сообщал, что войска РФ снова прибегли к тактике скрытого продвижения через инженерные сооружения. На этот раз россияне использовали трубы для переправы через реку Оскил, после чего вышли непосредственно на окраину Купянска. Это уже третий вариант внедрения такового способа. Ранее российские подразделения пытались действовать подобным образом во время боев за Авдеевку, а затем — в районе Суджи.