Наступление оккупантов не имеет успеха — ВСУ уже окружают силы РФ

Российские военные пытаются наступать на Добропольском направлении в Донецкой области, однако украинские штурмовики на этом участке фронта проводят одну из самых успешных операций последних месяцев и перемалывают врага.

Об этом на своей странице в Телеграмме сообщил начальник Управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

"За две недели удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным: усилиями 33-й и 425-й ОШП, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-ю и 82-ю бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а кое-где и в тактическом окружении. На карте уже четко вырисовываются три больших "котла", — сообщает Манько.

По его словам, оккупанты бросили на этот участок фронта свою военную элиту, однако даже она не смогла остановить давление украинских военных.

"Боестолкновения тяжелые, встречные бои продолжаются, однако соотношение потерь говорит само за себя: в среднем 1 к 5 в пользу Украины, а на отдельных участках коэффициент еще выше. Все больше оккупантов, понимая неизбежный конец, сдаются в плен. Наши бойцы отмечают, что ситуация напоминает Курскую битву: враг массово складывает оружие, не выдерживая давления", — отмечает Манько.