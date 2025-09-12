Українські штурмовики беруть росіян у три великі "котли" на Добропільському напрямку

Наступ окупантів не має успіху — ЗСУ вже оточують сили РФ

Російські військові намагаються наступати на Добропільському напрямку в Донецькій області, проте українські штурмовики на цій ділянці фронту проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців та перемелюють ворога.

Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив начальник Управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.

"За два тижні вдалося зробити те, що ще недавно здавалося неможливим: зусиллями 33-го та 425-го ОШП, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м і 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю і 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні. На мапі вже чітко вимальовуються три великі "котли"", — повідомляє Манько.

За його словами, окупанти кинули на цю ділянку фронту військову еліту, проте навіть вона не змогла зупинити тиск українських військових.

"Боєзіткнення важкі, зустрічні бої тривають, проте співвідношення втрат говорить саме за себе: у середньому 1 до 5 на користь України, а на окремих ділянках коефіцієнт ще вищий. Все більше окупантів, розуміючи неминучий кінець, здаються в полон. Наші бійці відзначають, що ситуація нагадавaє Курську битву: ворог масово складає зброю, не витримуючи тиску", — зазначає Манько.