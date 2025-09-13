На фронті — гаряче: окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині (мапа)

Ворог проник на околиці Куп'янська

Російські війська продовжують наступальні дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Збройних сил. Найгарячіші бої точаться на Куп’янському та Покровському напрямках, де ворог здійснює десятки атак щодня.

За даними DeepState, російські підрозділи зуміли просунутися в районі Кіндрашівки й Куп'янська на Харківщині та Новоселівки, що в Донецькій області. Також було уточнено лінію бойових дій поблизу Тернового.

Кіндрашівка на мапі DeepState

Куп'янськ на мапі DeepState

Новоселівка й Тернове на мапі DeepState

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що протягом останньої доби, 12 вересня, на Куп'янському напрямку напрямку відбулося 8 штурмових спроб противника. Українські військові відбивали атаки в районах Голубівки, а також у напрямках Куп'янська, Піщаного та Нової Кругляківки.

На Покровському напрямку наші бійці зупинили 49 наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що війська РФ знову вдалися до тактики прихованого просування через інженерні споруди. Цього разу росіяни використали труби для переправи через річку Оскіл, після чого вийшли безпосередньо на околиці Куп'янська. Це вже третій випадок застосування такого методу. Раніше російські підрозділи намагалися діяти подібним чином під час боїв за Авдіївку, а згодом — у районі Суджі.