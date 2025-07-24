Вместо стены дома – дыра и солнце. Как Одесса пережила массированную ночную атаку (фото последствий)

Российская атака затронула и другие объекты в городе

Одесса подверглась одной из самых разрушительных атак со стороны российских войск 24 июля. Оккупанты также ударили по рынку "Привоз".

По предварительным данным ГСЧС, разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи.

Горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. В ведомстве сообщили, что есть угроза обрушения конструкций поврежденного дома.

Оперативные службы работают на месте происшествия с первых минут после атаки. Эвакуированы 33 жителя из поврежденного дома. Спасены 5 человек, оказавшихся заблокированными в своих квартирах. Кинологические службы с четырехлапыми спасателями проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших под завалами.

Возле пострадавшего дома развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, где оказывается необходимая помощь эвакуированным жителям. С людьми, пережившими травматический опыт, работают квалифицированные психологи ГСЧС и Национальной полиции Украины.

Кроме жилого дома, российская атака затронула и другие объекты в городе: возникли пожары в частном жилом секторе, пострадала автозаправочная станция (АЗС). По предварительным данным, общее количество пострадавших составило 3 человека

Атака РФ 24 июля — что известно

Россия ночью запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.

Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", расположенный в историческом центре города.

Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.

Черкассы также атаковали ракетами. В городе возникли пожары.