Замість стіни будинку — діра і сонце. Як Одеса пережила масовану нічну атаку (фото наслідків)

Російська атака торкнулася й інших об'єктів у місті

Одеса зазнала однієї з найруйнівніших атак з боку російських військ 24 липня. Окупанти також вдарили по ринку "Привоз".

За попередніми даними ДСНС, зруйнована житлова 9-поверхівка. Без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи.

Горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. У відомстві повідомили, що є загроза обвалу конструкцій пошкодженого будинку.

Оперативні служби працюють на місці події з перших хвилин після атаки. Евакуйовано 33 мешканці з пошкодженого будинку. Врятовано 5 осіб, які опинилися заблокованими у своїх квартирах. Кінологічні служби з чотирилапими рятувальниками проводять пошукові роботи для виявлення можливих постраждалих під завалами.

Біля постраждалого будинку розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, де надається необхідна допомога евакуйованим мешканцям. З людьми, які пережили травматичний досвід, працюють кваліфікані психологи ДСНС та Національної поліції України.

Окрім житлового будинку, російська атака торкнулася й інших об'єктів у місті: виникли пожежі у приватному житловому секторі, постраждала автозаправна станція (АЗС). За попередніми даними, загальна кількість постраждалих склала 3 особи

Атака РФ 24 липня — що відомо

Росія вночі запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також атаці "Шахедів" піддався Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Черкаси також атакували ракетами. У місці виникли пожежі.