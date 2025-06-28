Россияне ударили по Одессе беспилотниками: дрон попал в многоэтажку, есть раненые (обновлено)

Предварительно, один из БПЛА попал по многоэтажному дому

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу ударными беспилотниками. По меньшей мере, 15 дронов налетело на город и область, были слышны сильные взрывы, после атаки в Одессе вспыхнул по меньшей мере один пожар – пылает многоэтажка.

О последствиях удара сообщило одесское издание "Думская". Известно, что российский беспилотник попал в многоэтажное здание, в результате чего вспыхнул пожар. Предварительно есть раненые: об этом сообщил мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

"В Одессе приход мопеда по многоэтажке, мне сообщают о пострадавших, также ранен ребенок. Информация уточняется", — сказано в сообщении.

Областные и городские власти пока не сообщали о последствиях российского удара по городу. Местные каналы пишут, что было много взрывов, активно работала противовоздушная оборона. Большинство БПЛА, по предварительным данным, удалось обезвредить.

Обновлено 00:50 Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что оккупанты повредили жилую и гражданскую инфраструктуру в Одессе.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и автомобилей. Информация о пострадавших уточняется. На месте продолжается ликвидация последствий удара", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистическими ракетами, запущенными из района Таганрога. Также под ракетной атакой оказался город Самар (бывший Новомосковск), там из-за ракетного удара погибли пять гражданских.

Как писал "Телеграф", во вторник, 24 июня, в Днепре раздались сильные взрывы в результате ракетного удара, нанесенного со стороны российских войск. Удар пришелся на главный железнодорожный вокзал города, пассажирский поезд №52 "Одесса — Запорожье" и гражданскую инфраструктуру, в результате чего погибли и пострадали люди. Россияне ударили по гражданскому населению и сразу начали врать по этому поводу, рассказывая об "атаке на военные объекты" и "ракете ПВО".

Напомним, недавно россияне ударили по Сумской области, убив трех человек, в том числе и 8-летнего ребенка. Около полуночи 24 июня российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по одному из сел Верхнесыворотской общины Сумского района. Также оккупанты обстреливали Славянск и Краматорск на Донетчине, в обоих городах есть погибшие из-за российского удара.